Disparition d'un monument de la presse : Qui était Babacar TOURÉ ?

Babacar Touré, né en 1951 à Fatick, était un journaliste et homme d’affaires sénégalais, PDG de Sud Communication et président du Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) 1Diplômé en sociologie et sciences politiques (Master Degree), en journalisme et communication, et titulaire d’un certificat de maîtrise d’anglais, Babacar Touré complète sa formation au Centre d’études des sciences et techniques de l’information (CESTI), au sein de la promotion 19791.Il entre au quotidien Le Soleil puis obtient une bourse pour étudier aux États-Unis. Plus tard, il se forme à l’Institut français de presse, au Centre de perfectionnement des communicateurs africains de l’UQAM, au Michigan State University et au Kansas State University.De retour au Sénégal, il travaille au sein de l’ONG Enda Tiers-monde.En 1986, il fonde avec ses anciens collègues du Soleil, Abdoulaye Ndiaga Sylla, Ibrahima Fall, Sidy Gaye et Abdoulatif Coulibaly de, Sud hebdo, devenu Sud Quotidien en 1993. Il prend la tête du Sud Communication, groupe qui compte également Sud FM, à partir de 1994 première radio privée du pays, une chaîne télévision privée, LCA, basée en France et l’Institut supérieur des sciences de l’information et de la communication (ISSIC), école de journalisme à Dakar.Babacar Touré est membre fondateur de l’Union nationale des professionnels de l’information et de la communication du Sénégal (UNPICS), devenue plus tard Syndicat des professionnels de l’information et de la communication du Sénégal (SYNPICS).Il a été membre du Conseil économique et social (CES) du Sénégal, du bureau de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (CNES), de la Société de sociologie du Midwest (Midwest Sociological Society, Des Moines, Iowa), du National Democratic Institute for International Affairs (NDI-USA), de l’Institut Panos, du Collège des conseillers africains de la Banque mondiale.En novembre 2012, il est nommé président du Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) en remplacement de Nancy Ngom Ndiaye.A son tour, il a été remplacé au CNRA, par le journaliste Babacar Diagne, ancien Conseiller en Communication du Président Abdoulaye Wade, ancien Directeur général de la Rts, et ancien Ambassadeur du Sénégal en Gambie, puis aux Usa.C’est cet homme connu de plusieurs chefs d’Etat et qui a formé plusieurs générations de journaliste qui vient d’être arraché à notre affection, ce soir.Avec FERLOO