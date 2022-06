Disparition de plusieurs pêcheurs sénégalais au large de Nouadhibou

Les garde-côtes mauritaniens ont entamé des recherches pour tenter de retrouver une pirogue opérant dans le domaine de la pêche de surface à bord de laquelle se trouvent des pêcheurs sénégalais et qui a disparu au large de la ville de Nouadhibou.



Selon le correspondant de Sahara Medias à Nouadhibou, citant des sources sécuritaires, deux membres de l’équipage de la pirogue ont rejoint jeudi, à la nage, la côte de Nouadhibou et ont informé de l’accident.



La même source a ajouté que les deux rescapés qui ont été interrogés ont déclaré qu’ils avaient sautés de l’embarcation quand elle avait commencé à couler à cause des mauvaises conditions météorologiques.



Selon des proches des pêcheurs disparus, ceux-ci ont quitté jeudi soir le quartier Lereyguib de Nouadhibou pour une opération de pêche de routine, avant que les garde-côtes ne les informent de l’accident en mer.



La même source affirme que les garde-côtes ont immédiatement entamé les recherches dans la zone déterminée, sans retrouver ni des traces de l’embarcation ni ceux des naufragés.