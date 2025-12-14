Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Disparition en mer : les deux pirogues de Guet-Ndar retrouvées, les pêcheurs sains et saufs

Dimanche 14 Décembre 2025

Disparition en mer : les deux pirogues de Guet-Ndar retrouvées, les pêcheurs sains et saufs

Après plus de dix jours d’angoisse, c’est un immense soulagement pour la communauté de Guet-Ndar à Saint-Louis. Les deux pirogues portées disparues en mer ont été retrouvées, avec à leur bord l’ensemble des membres d’équipage, tous sains et saufs.
 

Ce sont de jeunes pêcheurs locaux qui ont retrouvé les embarcations, poursuivant inlassablement les recherches malgré les jours qui passaient. La nouvelle s’est rapidement répandue dans le quartier, déclenchant une vague de joie, de prières et d’actions de grâce dans cette communauté traditionnellement tournée vers la mer.


Guet-Ndar, pilier de la pêche artisanale au Sénégal, connaît régulièrement les drames liés aux risques maritimes. Chaque disparition est un rappel douloureux du danger que représente cette activité vitale.

MS



Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.