Distribution des matériels agricoles : Vive colère des producteurs du Delta ( vidéo )

Le collectif pour la défense des intérêts des producteurs delta a battu le macadam, mercredi, à Ross-Béthio pour dénoncer « la discrimination » dont ils sont victimes lors de la distribution de matériels agricoles subventionnés à hauteur de 60% par l’État du Sénégal. Des centaines de riziers ont arboré des brassards rouges pour exprimer leur ras-le-bol et inviter le président Macky SALL à réparer « cette injustice ».



« Ces engins ne profitent qu’à une infime partie des producteurs qui ne font même pas 1/100% des exploitants. C’est la SAED et des producteurs privés qui vont s’en accaparer», a dénoncé Aya FALL, le coordonnateur du collectif.



Ces producteurs locaux se sont insurgés contre « l’accaparement organisé des terres » de la vallée orchestrée à travers différents programmes agricoles et « l’exclusion des jeunes et des femmes du WALO » dans les actions de soutien à la riziculture.



« La première phase du Projet de Promotion des Partenariats rizicoles dans le Delta du fleuve Sénégal (3prd) n’a profité qu’à des privés et des riches alors que la population autochtone, née ici n’a pas de terres à cultiver », a-t-il ajouté en indiquant que « les leviers fondamentaux de l’autosuffisance alimentaire, ce sont les jeunes, les femmes et les sections et non les privés ». « Nous exigeons que la prochaine phase du 3PRD tienne compte des statuts sociaux des producteurs », a-t-il ajouté.



>>> Suivez leurs réactions ...