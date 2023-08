Dr Abdourahmane Diouf révèle : « le ministre de l’Intérieur refuse de délivrer un récépissé à notre parti »

« Le ministre de l’Intérieur nous refuse un récépissé. Nous sommes des citoyens sénégalais et nous sommes passés par toutes les voies normales pour être un parti politique reconnu. Nous lui avons adressé deux lettres à lesquelles il a répondu. La première fois, il nous a notifié que le Jambaar qui accompagnait notre nom de parti Awalé était déjà le surnom de nos armées. Pour ne pas créer de polémique, nous l’avons enlevé. La deuxième fois, il nous a dit dans sa réponse que parmi les statuts qu’on lui a envoyé, on a mis que quelqu’un établi à l’étranger peut envoyer de l’argent pour financer notre parti alors que la loi sénégalaise l’interdit », a indiqué le candidat déclaré à la Présidentielle de 2024.



Qui souligne: « nous ne sommes pas d’accord avec lui. La loi sénégalaise interdit qu’un ou des étrangers financent un parti politique sénégalais. Mais un Sénégalais établi en France, en Allemagne ou partout ailleurs qui envoie de l’argent à un parti politique, la loi sénégalaise ne l’interdit pas. Mais encore une fois, pour ne pas aller à la confrontation, nous avons enlevé cette phrase».



Selon Dr Abdourahmane Diouf, cela fait plus d’un an qu’ils courent derrière ce récépissé afin de fonctionner comme un parti politique normal. En vain. Mais il rassure les militants et sympathisants de Awalé que sans ce récépissé, ils iront quand même à l’élection présidentielle avec une coalition comme c’était le cas lors des Législatives de juillet 2022.