Drames sur l’axe Saint-Louis-Louga : deux morts en 24 heures après des attaques à la pierre

Le week-end du 29 et 30 mars 2025 a été marqué par deux tragédies successives sur l’axe Saint-Louis - Louga. Un individu souffrant de troubles mentaux, identifié comme Fiakka Boissy Sagna, a provoqué la mort de deux personnes en lançant violemment des pierres sur des véhicules en circulation.



Le samedi 29 mars, Ousmane Ndao, ingénieur en bâtiment, se rendait à Dakar pour célébrer la Korité lorsqu’une brique, projetée par l’agresseur, a traversé le pare-brise et l’a mortellement touché à la poitrine.



Le dimanche 30 mars, Sokhna Keita, épouse Sylla, assistante au rectorat de l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis, a été victime d’une attaque similaire. Atteinte à la tête, elle a été transportée d’urgence à l’hôpital, mais n’a pas survécu à ses blessures.



Ces deux drames, survenus à moins de 24 heures d’intervalle, ont plongé les populations de Louga dans la consternation. Ils soulèvent des préoccupations sur la sécurité routière et la prise en charge des personnes souffrant de troubles mentaux, un enjeu de santé publique qui mérite une attention urgente.



