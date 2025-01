Dubaï : un petit-fils de Serigne Abass SALL remporte le Prestigieux Prix Qawafi

Sharjah, Émirats Arabes Unis, le brillant poète sénégalais en langue arabe, Mouhamad Hady Sall, a été couronné de gloire en recevant la prestigieuse médaille d’or du prix “Qawafi” pour son chef-d’œuvre poétique intitulé Al-Siraj.



Ce poème, écrit en l’honneur du Prophète Muhammad , a conquis le cœur des jurés et des amateurs de poésie lors de la cérémonie tenue dans l’émirat de Sharjah, sous l’égide de Son Altesse Sheikh Dr. Sultan bin Mohammed Al Qasimi, Èmir de Sharjah.



La cérémonie s’est déroulée dans le cadre de la 21ᵉ édition du Festival de Poésie Arabe de Sharjah, un événement rassemblant poètes, écrivains et professionnels des médias venus de divers pays du monde arabe et de plusieurs nations africaines.



Ce festival prestigieux célèbre la richesse et la diversité de la poésie arabe tout en honorant les contributions littéraires remarquables.



Mouhamad Hady Sall, en recevant ce prix, a non seulement marqué l’histoire en tant que premier Africain à l’avoir remporté mais aussi en tant que porte-flambeau de la poésie sénégalaise en arabe, mais il a également ravivé la renommée de son pays en tant que terre de culture et d’excellence littéraire. Il s’inscrit dans la lignée des grands poètes sénégalais, notamment son grand-père, le célèbre Serigne Abass Sall, une figure incontournable de la poésie arabe en Afrique de l’Ouest.



Son Altesse Sheikh Sultan, fervent défenseur de la culture et de la littérature, a personnellement honoré Mouhamad Hady Sall lors de cet événement, témoignant de l’importance de l’œuvre Al-Siraj. Ce poème sublime incarne l’amour et la dévotion pour le Prophète, tout en mettant en lumière la profondeur de l’héritage littéraire sénégalais dans le monde arabe.