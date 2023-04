‘’Dysfonctionnements’’ dans la distribution du sucre : L’Etat autorise 20 000 tonnes importés

La livraison a démarré ce lundi et va se poursuivre

Le Ministère du Commerce, de la Consommation et des Petites et Moyennes Entreprises ne ménage aucun effort pour rendre disponible le sucre aux consommateurs sénégalais. En effet, face aux ‘’dysfonctionnements’’ notés dans la distribution du produit sur le marché national en cette période de forte consommation (Carême et Ramadan), il a procédé, ce lundi 3 avril 2023, à la supervision de l'approvisionnement du marché. Ce, en autorisant, à titre exceptionnel et avec un effet immédiat, la mise en consommation de vingt mille (20 000) tonnes de sucre importés, sur autorisation spéciale.Au cours de cette activité de livraison, qui a démarré ce jour au niveau de la plateforme logistique portuaire située dans la zone nord du port autonome de Dakar et qui va se poursuivre à un rythme cadencé en attendant que la distribution retrouve sa stabilité, les services du ministre Abdou Karim Fofana ont déployé de gros moyens logistiques pour acheminer le produit sur le marché intérieur, notamment à Dakar.Le directeur du commerce intérieur, qui veille à la protection des consommateurs, à l'approvisionnement correct des marchés et au bon fonctionnement des circuits de distribution, venu superviser l’activité, a tenu à rassurer les consommateurs que ce sucre importé sera vendu au même que celui qui est produit localement. « Par rapport au prix, l’Etat a mis en place un système douanier qui permettra de retrouver les mêmes prix d’antan. Donc, il n’y aura pas de hausse sur le prix », a rassuré Cheikh Ahmadou Bamba Ndao, qui précise que le prix d’un produit est souvent revu à la hausse lorsqu’il y a indisponibilité sur le marché.L’activité a également été une occasion propice pour évaluer la disponibilité du produit auprès des importateurs et commerçants. Batou Ndiaye est un importateur de sucre au Sénégal. Interpellé sur la question en marge de cette activité de livraison, il a reconnu qu’il ya eu des blocages dans la distribution du sucre. C’est pourquoi, signale-t-il, l’Etat a autorisé le sucre importé, en libérant ces 20 milles tonnes pour faire face au gap sur le marché national.L’importateur de sucre, pour sa part, a rassuré également que le produit est disponible en quantité suffisante à leur niveau pour approvisionner correctement le marché national. Mais, c’est l’Etat qui bloque parfois pour permettre à la Compagnie sucrière sénégalaise (CSS) d’écouler sa production.Seneweb.com