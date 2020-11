ÉMIGRATION CLANDESTINE : Comment le maire de GNITH fixe les jeunes sur leurs terroirs (vidéo)

Pour exhorter les jeunes à s’éloigner de l'émigration clandestine, le maire de la Commune de GNITH les pousse à s'investir dans l'agriculture. Il a, dans cette perspective, attribué 1800 ha de terres à ces jeunes, aux femmes et aux migrants de retour du département de Dagana. Toutefois, l'accès à l'eau bloque la percée de ses futurs exploitants agricoles qui interpellent le président Macky SALL. Ceux-ci invitent le chef de l’État à agir pour faciliter à ces localités l'obtention du liquide précieux. Dans ces contrées du Walo, l'oignon, la pastèque, la patate douce et le manioc sont les cultures. Suivons la réaction d’Adama SARR qui réagissait lors de 1re édition du tournoi de football organisé à Golome, dont était le parrain. Huit équipes ont participé à ce tournoi finalement remporté par l'ASC Peunene devant Diokhor au tir au but.