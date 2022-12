Éclat de la démocratisation de la mode : de Saint-Louis à Dakar

Torunn Skjelland avait séjourné à Saint-Louis en février 202, dans le cadre d’une résidence d’étude et d’interprétation picturale portant sur l’architecture coloniale. Mais durant ce séjour, que d’extases et autre agrément, dans la trame d’une nouvelle expérimentation et d’un dialogue porteur d’excellence !



Avec une muse charriée dans le quotidien saint louisien, Torunn Skjelland glisse ainsi, par contagion, dans le giron de l’élégance, de la séduction, toute chose qui impacte artistiquement sur l’éclat de la mode.



Sublimée par ce fait, elle y témoigne en déclinant ce qu’elle a pu appeler « liberté dans le non réglementé » et « démocratisation de la mode à Saint louis », toute chose permettant des répliques de marques de luxe des maisons de couture d’Europe.



Dans ce Partcours 11, le public de Dakar est invité à partager cette « visuelle » Saint-Louisienne de Torunn Skjelland, présentée à Espace Médina.