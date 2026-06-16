Éducation : Le ministre Moustapha Guirassy lance la nouvelle formule du CFEE 2026

Les candidats au Certificat de Fin d'Études Élémentaires (CFEE) composeront les 17 et 18 juin 2026 sur l'ensemble du territoire national sous le sceau d'une nouvelle formule d'évaluation.





Dans un communiqué officiel, le département dirigé par le ministre Moustapha Mamba Guirassy a précisé que cette session 2026 sera caractérisée par la mise en œuvre de la nouvelle formule du CFEE.





Cette innovation organisationnelle permettra d'effectuer la correction des copies ainsi que la proclamation des résultats directement au sein des différents centres d'examen, avec une publication définitive programmée dans un délai de dix jours après la fin des épreuves. Soucieuses de garantir la transparence et la régularité du processus, les autorités ont formellement interdit l’introduction de tout dispositif électronique de communication dans les salles, incluant nommément les téléphones portables, les montres connectées, les écouteurs Bluetooth et les tablettes, sous peine de lourdes sanctions réglementaires.





Le ministère a ainsi lancé un appel pressant à la discipline, à la sérénité et à la responsabilité à l'endroit des élèves, des parents et du corps enseignant. Les parents sont invités à accompagner activement les candidats en veillant scrupuleusement à leur repos, à leur ponctualité et au respect des consignes officielles, tandis que les encadreurs et enseignants sont appelés à maintenir leur soutien pédagogique. En conclusion, le ministre de l'Éducation nationale a adressé ses encouragements et ses vœux de réussite à l’ensemble des candidats pour cette étape décisive de leur cursus scolaire.





MS/NI



