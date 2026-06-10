Justice : Mame Mbaye Niang réclame la saisie de la villa d'Ousmane Sonko au civil

L’ancien ministre Mame Mbaye Niang a assigné le leader de PASTEF Ousmane Sonko devant la troisième chambre civile du tribunal de Dakar pour obtenir l'annulation de la mutation présumée frauduleuse de sa villa de la Cité Keur Gorgui, une affaire appelée à l'audience ce mercredi 10 juin.







L'ex-ministre du Tourisme réclame la réinscription à son nom de ce bien immobilier d’une superficie de 264 m2 (lot n°R/17) afin de recouvrer les 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts que la justice lui a définitivement accordés au terme de la procédure pénale devant la Cour suprême.





Selon les conseils du plaignant, le transfert du droit au bail de la villa au nom de la famille de l'ancien Premier ministre constitue « une manœuvre délibérée visant à organiser l’insolvabilité d’Ousmane Sonko et à soustraire le bien à toute saisie ».







L'affaire, qui avait fait l'objet d'un premier renvoi, doit permettre au juge civil de se prononcer sur le fond du litige après le dépôt des répliques des avocats de Mame Mbaye Niang aux écritures fournies par la défense d'Ousmane Sonko.





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