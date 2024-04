Éducation nationale : Moustapha Guirassy annonce l'audit du personnel enseignant

Cette démarche consiste en « un recensement exhaustif du personnel enseignant actuellement en service dans les écoles, établissements et structures » relevant du ministère de l’Éducation Nationale.



L’objectif premier de cette initiative est de réaliser, peut-on lire dans le communiqué du département dirigé par Moustapha Guirassy est « une photographie exhaustive et précise de la répartition des ressources humaines dans le domaine de l’éducation. »



Afin d’assurer l’exactitude des données recueillies, il est impératif, pour le ministère de l’Education « d’initier la vérification et la validation des listes de chaque entité », à savoir les écoles, établissements et structures administratives. Cette procédure se fera par le biais d’une déclaration sur l’honneur, engageant ainsi la responsabilité des directeurs d’école, chefs d’établissement et chefs de service.



Le Ministère exhorte l’ensemble des acteurs impliqués à apporter « un soutien actif et vigilant à cette opération, en veillant notamment au respect des délais impartis et à la qualité des informations fournies. »



Les directeurs d’école, chefs d’établissement et chefs de service sont appelés à « certifier sur l’honneur l’exactitude des données transmises, démontrant ainsi leur engagement envers cette démarche cruciale pour l’avenir de l’éducation nationale. »



Il est demandé à tous les acteurs de suivre de près cette opération et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon déroulement.



Ce recensement, prévu du 22 au 24 avril 2024, revêt une importance capitale dans la planification stratégique et le développement futur de l’éducation nationale.