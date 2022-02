El Hadj Malick SY « Souris » tire sa révérence

L’ancien président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), El Hadj Malick Sy dit Souris, est décédé ce vendredi à Dakar.



’’Malheureusement, je vais vous confirmer le rappel à Dieu du président. Il était alité depuis longtemps’’, a confié Cheikh Seck, président de l’Association des footballeurs internationaux, dans un entretien téléphonique avec l’APS.



’’C’est une grande perte pour notre pays et pour notre association. Il est resté proche de la famille du football, toujours à l’écoute pour apporter son soutien’’, a ajouté l’ancien gardien international et président du Jaraaf de Dakar.

Vainqueur en tant que footballeur du tournoi de football des Jeux de l’Amitié en 1963, El Hadj Malick Sy a dirigé à plusieurs reprises l’instance dirigeante du football national.



Sous sa direction, le Sénégal a atteint la finale de la CAN et le quart de finale de la Coupe du monde en 2002.

Ancien ministre de la République, l’Inspecteur principal des impôts et domaines de classe exceptionnelle, a dirigé pendant plusieurs années le service des Postes et des Télécommunications.



APS