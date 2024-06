En grève, les travailleurs de la SEN ‘Eau raclement 15 milliards de FCFA à leur direction

Selon les syndicalistes, «la Direction générale de SEN ‘Eau a volontairement retardé de six mois les négociations de cette année, causant ainsi un préjudice financier considérable aux travailleurs ». Ces derniers, qui estiment le dommage à 15 milliards de F CFA, demandent réparation.



«Cette même Direction Générale tente d’imposer une nouvelle grille des salaires et une nouvelle cotation des postes, très défavorable aux travailleurs après avoir réduit à 0% l’ensemble des quinze (15) points de la plateforme revendicative des travailleurs. Il pose la question du reversement du FCP des travailleurs car ce montant n’est pas reversé et bloqué par la Direction mais les travailleurs réclament leur argent »,déclarent-ils.



Attendant la réaction des autorités pour régler les problèmes, les syndicalistes menacent de durcir le ton si rien n’est fait.