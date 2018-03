Entrepreneuriat féminin : À BANGO, l’AFSDN honore ses pionnières (vidéo)

Cette structure qui s’active dans la transformation des fruits et légumes étale ses tentacules et polarise désormais plusieurs localités de la région.



La visite du gouverneur dans les jardins maraichers de l’AFSDN à BANGO, a permis à ces dynamiques femmes fortement mobilisées d’exposer leur savoir à travers leurs différents produits.



« Nous avons voulu célébrer nos pionnières qui ont porté avec bravoure le mouvement à ses débuts. C’est une manière d’inviter les jeunes à suivre leur sillage et à s’approprier de l’esprit entrepreneurial », a déclaré Mme Ndèye Fatou SALL, la coordonnatrice du réseau.



« L’État a compris, à travers le Plan Sénégal Émergent que le développement repose sur l’agriculture, la promotion de la femme et de la jeunesse », a-t-elle ajouté en appelant à la matérialisation de cette vision au profit des exploitations familiales.



« J’invite les jeunes à retourner à la terre. L’exploitation du sol génère des ressources inépuisables qui peuvent profiter à tous et mettre fin au chômage », a-t-elle lancé Mme SALL qui plaide pour le financement des jeunes formés par son réseau.



Il faut rappeler qu’en plus de BANGO, l’AFSDN développe des aménagements à Ndellé (Commune de DIAMA). Son implantation sur ce terroir fertile découle d’une ordonnance de son vénéré père Serigne Abass SALL. Ces exploitations offrent aujourd’hui, en plus des retombées économiques pour les femmes, des possibilités d’apprentissage pour plus d’une centaine de jeunes.



