Entrisme dans le régime: Habib Sy pour neutraliser Aly Ngouille Ndiaye à Linguère

Le président de la République savait, en limogeant certains pontes de son gouverne- ment, que cela pourrait s’avérer périlleux sur le plan politique. Parce qu’Aly Ngouille Ndiaye et Amadou Ba ont réussi à se constituer des bases politiques solides. Mais, dans sa dynamique d’élargissement du gouvernement à l’op- position, et surtout de la réunification de la famille libérale, le patron de l’APR compte bien assurer ses arrières. C’est dans cette optique qu’il faut comprendre la réactivation d’Habib Sy, Président du Parti de l’espoir et de la modernité/Aly Ngouille Ndiaye Yaakaru Rewmi, à Linguère. Selon nos informations, l’ancien directeur de cabinet du président Abdoulaye Wade est en train d’être démarché par le président de la République. Leader politique à Linguère, ce ralliement devrait per- mettre au président Sall de garder son important électorat dans la localité et, éventuellement, de neutraliser l’ancien ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye et maire de la ville qui y possède une base solide.



Ce même schéma a prévalu avec Me Aminata Tall Sall dont l’entrée dans le gouvernement a fait passer

plus facilement la pilule du limogeage d’Amadou Ba auprès de la famille Tall.



En effet, le président de l’Alliance pour la République (APR), qui vient de célébrer ses 12 années d’existence, redoute un vote-sanction des partisans de son ex-ministre, dans la perspective des élections locales prévues en 2021. Avec Habib Sy, ce sera un libéral de plus dans le cercle du pouvoir, après l’arrivée de l’ancien Premier ministre Idrissa Seck et d’Oumar Sarr.



Une volonté de Macky Sall de ras- sembler la grande famille libérale dispersée ? Tout semble le confirmer.



