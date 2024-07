États-Unis : Donald Trump visé par des coups de feu lors d'un meeting en Pennsylvanie

Donald Trump « est en sécurité », a annoncé un porte-parole des services secrets américains, chargé de la sécurité des présidents et ex-présidents, tandis qu'un membre de son équipe de campagne a affirmé que Donald Trump est en bonne santé et « examiné dans une structure médicale ».



Donald Trump a été évacué de la scène lors d'un rassemblement à Butler, en Pennsylvanie, après qu'au moins neuf coups de feu ont retenti dans la foule. Le candidat républicain montrait un tableau des numéros de passage des frontières lorsque des détonations ont commencé à résonner dans la foule.



Donald Trump a tendu la main droite vers son cou. Du sang était visible sur son visage. Il s'est rapidement caché derrière son pupitre alors que les agents de son équipe de protection se précipitaient sur la scène et que des cris retentissaient de la foule.



« On a vu beaucoup de gens se jeter à terre, l'air confus. J'ai entendu les coups de feu, ça sonnait comme quelque chose entre des pétards et un pistolet de petit calibre », a déclaré à l'AFP sur place un sympathisant, John Yeykal.



Les détonations ont continué pendant que les agents s'occupaient de lui sur scène. L'ancien président a été escorté vers un véhicule des services secrets américains et a levé le poing avant de monter à bord de la voiture et d'être exfiltré, sous les acclamations de ses partisans.



Il s'agissait du dernier meeting de Donald Trump avant la convention républicaine où il doit être officiellement investi candidat du Parti républicain face au président sortant démocrate Joe Biden à l'élection de novembre.



La Maison Blanche a annoncé que Joe Biden a été informé des événements au meeting de Donald Trump.



Sur X (anciennement Twitter), le fils de Donald Trump, Donald Trump Junior, a posté une photo de son père, indiquant qu'il « n'arrêtera jamais de se battre pour sauver l'Amérique ».



Ce soir, aux États-Unis, évidemment, la confusion est totale, pointe notre correspondant aux États-Unis, Eric de Salve.



(Plus d'informations à venir…)