États-Unis : la ville de New York débordée par les migrants, le maire appelle l’administration Biden à l’aide

L’afflux continu de migrants dans la ville de New York a poussé le maire démocrate Eric Adams à demander une aide fédérale, et réclamer que l’état d’urgence soit décrété.



« New York n’a plus de place à offrir ». Depuis quelques mois, la ville fait face à une vague d’immigration sans précédent. En plein cœur de Manhattan, des centaines de migrants affluent devant l’Hôtel Roosevelt, tandis que d’autres se massent sur les trottoirs, allongés sur des cartons. Une situation jamais vue à laquelle la ville qui ne dort jamais doit faire face, obligeant la municipalité à demander de l’aide à l’administration Biden, relate Le Figaro.



« Nous devons contrôler nos frontières », a déclaré le maire démocrate de New York, Eric Adams. Une fois n’est pas coutume, l’édile a même exhorté le président des États-Unis à décréter l’état d’urgence et « financer cette crise nationale de manière significative ». « La ville a déjà dépensé 1,45 milliard de dollars sur l’exercice budgétaire 2023 pour fournir le gîte et le couvert à des dizaines de milliers de demandeurs d’asile », a souligné Eric Adams mercredi 9 août.



« La ville est détruite par la crise des migrants »



Un appel à l’aide qui risque bien de se solder par une fin de non-recevoir. Selon des informations du New York Post, l’administration Biden ne compte pas fournir d’aide fédérale pour la ville de New York avant les élections présidentielles américaines qui se tiendront en 2024. « Si Joe Biden est réélu, il vous fera un chèque de beaucoup d’argent, mais nous ne le ferons qu’après l’élection présidentielle », serait ainsi la seule réponse obtenue par la municipalité, selon un proche confident d’Eric Adams.



Depuis le début de cette vague d’immigration, la ville de New York n’a reçu que 30 millions de dollars d’aide fédérale, selon les déclarations de l’édile. Une somme que celui-ci estime dérisoire, alors qu’il chiffre le coût de cette crise migratoire à 4,2 milliards de dollars.



En tout, la ville qui ne dort jamais a déjà ouvert 194 sites pour accueillir les demandeurs d’asile, dont 13 centres d’aide. « La ville est détruite par la crise des migrants », avait notamment déclaré Eric Adams en avril dernier, lors d’une table ronde organisée par l’Association des maires afro-américains.