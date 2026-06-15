Exclure Diomaye Faye de PASTEF ? Ousmane Sonko tranche

Interrogé par RFI et France 24 sur l'éventualité d’une exclusion de Diomaye Faye du parti PASTEF, Ousmane Sonko A affirmé que cette question n’est absolument pas d’actualité.





Le leader des Pastef a d'emblée précisé que cette situation s'appréciera uniquement le moment venu, martelant que les instances de sa structure n'en sont pas encore là. Il a poursuivi en expliquant que le PASTEF est une organisation très structurée, dotée de textes extrêmement clairs concernant les procédures disciplinaires à suivre ainsi que les griefs indispensables à poser sur la table avant de pouvoir acter l’exclusion de l'un de ses membres.





Ousmane Sonko a conclu en insistant sur le fait que les décisions ne reposent pas sur sa seule personne, mais relèvent de la compétence exclusive des instances du parti qui prendront leurs responsabilités en temps voulu.





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