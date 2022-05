Exploitation de l’autoroute à péage : La durée de concession est passée de 2039 à 2044

La collaboration entre la société Eiffage de la concession de l’autoroute de l’avenir (SECAA) et l’État du Sénégal est très loin de connaître son épilogue. En effet, c’est à la suite d’une visite à l’agence du concessionnaire que le directeur général de l’APIX a annoncé une prolongation de 5 ans du contrat liant les deux parties.



« La concession dans sa disposition initiale devrait prendre fin en 2039. L’État voit que les gros entretiens et réparation se font en 5 ans pour permettre à la SECAA, dans laquelle l’État est déjà actionnaire de réaliser les gros entretiens avant le transfert définitif, à procéder à une extension de 5 ans de la durée de la concession au lieu de terminer en 2039, la concession qui va couvrir jusqu’à 2044 », a déclaré Mountaga Sy, directeur général de l’Agence pour la Promotion des Investissements et des grands travaux (APIX).