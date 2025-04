Exploitation du Zircon à Diogo : un député écologiste interpelle le gouvernement français sur les activités du groupe Eramet

Dans une question écrite adressée au ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, le député écologiste français Benoît Biteau (Charente-Maritime) alerte sur les conséquences préoccupantes des activités minières du groupe français Eramet, à travers sa filiale opérant dans la région de Lompoul, au Sénégal.



Selon l’élu membre du groupe d’amitié France–Sénégal, l’exploitation de zircon et d’autres minerais par cette entreprise suscite de vives inquiétudes parmi les populations locales. Il déplore notamment l’expulsion de plusieurs milliers de paysans de leurs terres, dans des conditions jugées injustes et sans compensations équitables.



L’impact environnemental de ces activités est également pointé du doigt : destruction d’un écosystème fragile, surexploitation des ressources hydriques et dégradation des terres agricoles des Niayes, une zone cruciale pour l’agriculture maraîchère sénégalaise. Le député évoque aussi les conséquences sociales de ce projet, qui a entraîné des déplacements forcés, une précarisation des familles affectées, ainsi que des pertes économiques pour les producteurs agricoles et les acteurs du tourisme local.



Malgré les dénonciations de la société civile et les protestations communautaires, les autorités sénégalaises continuent de soutenir ce projet, sans que les populations concernées bénéficient de réparations à la hauteur du préjudice subi, affirme-t-il.



Dans ce contexte, Benoît Biteau demande au gouvernement français de clarifier sa position sur l’impact des activités d’Eramet au Sénégal. Il souhaite connaître les engagements pris par la France pour s’assurer que les entreprises françaises opérant à l’étranger respectent des normes strictes en matière de droits humains et de protection de l’environnement.