Exposition-Inspiration : Aurelie Dussossoy, une artiste plasticienne française immortalise Saint Louis Du Sénégal

Ses multiples résidences à l’étranger (Italie, Thaïlande, Liban, Jérusalem, Jordanie, Sénégal) lui permettent de dévoiler sa sensibilité artistique. Inspirée par les textures de murs en décomposition, l’art urbain et le Nouveau Réalisme de Jacques Villeglé et Raymond Hains, ses tableaux reflètent le temps qui passe, et racontent les mystères des quartiers qui l’entourent.



Aurelie Dussossoy est une artiste plasticienne française.



Sa technique est basée sur le marouflage d’affiches lacérées associée au collage d’éléments de la rue.



La série « Mur…Murs » a puisé son inspiration sur les murs décrépis… sur cette image on peut voir Saint-Louis, l’historique, Saint-Louis la vieille ville qui a dû la marquer..



Les « Mur ..Murs » racontent aux passants l’histoire de leur quartier, car voient tout, mais n’ont pas la parole…



Ces jeux de transparence entre images d’époques et affiches lacérées, nous dit-on, tentent de faire parler les murs, de dévoiler les secrets de la rue.



Source : Lactuacho.com