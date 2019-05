FASS-NGOM : le PDIDAS booste la production d’oignons (vidéo)

Le Programme d’Accompagnement des Communautés (PAC) des offres foncières mis en œuvre par le projet de développement inclusif et durable de l'agrobusiness au Sénégal (PDIDAS) donne un nouveau souffle à l’agriculture dans la Commune de FASS-NGOM.



En plus de l’octroi d’une subvention pour le financement d’activités économiques, cette initiative renforce la dynamique organisationnelle, de la gestion administrative, comptable et financière et des capacités pratiques.



Après 4 à 5 mois de production, les communautés bénéficiaires des offres foncières du PDIDAS regroupées en GIE procèdent à la récolte et à la commercialisation de l’oignon, la spéculation phare du moment.



Au total, 350 hectares de terres ont été emblavés durant le premier semestre 2019 pour une production attendue de plus de 8000 tonnes d’oignon. Au village de Khelcom DIOP (Commune de Fass-Ngom), le PAC fouette les ambitions des agriculteurs familiaux.



Ils expriment leur satisfaction …