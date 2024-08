Farba Ngom bénéficiaire de 1400m² sur le site de l'école des officiers de la gendarmerie nationale

Sept (7) parcelles de 200m² du TF 7105/NGA ont été attribuées à Farba NGOM. Il s’agit des parcelles n°196 ; 197; 117 ; 118 ; 119; 120 et 121, révèle le quotidien Yoor-Yoor bi. Dans cette zone stratégique située entre la Cité Avion et un peu plus loin de la mer les 200 m2 se vendent entre 100 et 150 millions FCFA.



Un ancien Directeur général de la Police nationale, des parlementaires et d’autres membres de l’APR bénéficiaires du TF 526/NGA



Mahmout SALEH Attributaire de deux parcelles de 201m² (Y795) et 253 m² (Y793) sur le TF 526/NGA situées sur le périmètre de l’aéroport Léopold Sédar SENGHOR.



Yoor-Yoor Bi