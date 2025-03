Fespaco 2025 : La sénégalaise Fatoumata Bathily remporte le 1er Prix du jury (Animation)

La réalisatrice et productrice sénégalaise Fatoumata Bathily a marqué les esprits au 29e Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco), en remportant le 1er Prix du jury dans la catégorie Animation avec sa série « Les aventures de Kady et Djudju ». Cet événement, qui s’est tenu du 22 février au 1er mars 2025, a mis en lumière la créativité et la qualité de la production cinématographique sénégalaise.



C’est lors d’une cérémonie organisée le 28 février dans une salle pleine à craquer d’un hôtel de Ouagadougou que le nom de Fatoumata Bathily a été annoncé. Entre émotion et fierté, la réalisatrice n’en revenait presque pas en recevant cette distinction prestigieuse. « Nous sommes très heureux d’avoir reçu ce prix dans un grand festival comme le Fespaco », a-t-elle déclaré avec enthousiasme.



Sa série « Les aventures de Kady et Djudju » a séduit le jury par sa créativité, sa qualité technique et sa capacité à raconter des histoires ancrées dans la culture africaine tout en restant accessibles à un public international. Ce prix confirme non seulement le talent de Mme Bathily, mais aussi la vitalité et la constance de la production cinématographique sénégalaise, qui s’est illustrée à plusieurs reprises lors de cette édition du Fespaco.



