Festival du Film Africain de Louxor : un « hommage spécial » sera rendu à cinéaste sénégalais Moussa TOURE

La septième édition de LAFF du Festival du Film africain de Louxor (LAFF) rendra un « hommage spécial »au réalisateur sénégalais Moussa Touré, renseigne le comité d’organisation de cette rencontre cinématographique internationale.

Une nouvelle consécration sera accordée au réalisateur de Bois d’Ébène qui a reçu de nombreux prix internationaux et produit plus de dix films au cours des dix dernières années.





Parmi ces œuvres, des récits, des documentaires et des courts métrages. Son film « La Pirogue (2012) » auréolé de succès a été projeté au Festival de Cannes en 2012





Il faut dire aussi qu’à cette occasion, le cinéaste M. Gamil Ratib sera honoré « pour ses contributions remarquables au cinéma égyptien et international et pour ses réalisations au cinéma, au théâtre et à la télévision ». Le LAFF 2018 sera également une occasion de commémorer une décennie du décès du réalisateur de renommée internationale, Youssef Chahine. Ainsi, son film « Le retour du fils prodigue » (1976) et un bulletin d'information sur sa vie et ses œuvres sera lancé.



Le festival organisera par ailleurs un forum sur la vie de Gamal Abdel Naser et de Nelson Mandela.



NDARINFO.COM