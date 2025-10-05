Connectez-vous
Fièvre de la vallée du rift : à Saint-louis, moins de décès malgré une hausse des cas

Dimanche 5 Octobre 2025

Le ministre de la Santé, Ibrahima Sy, a fait le point ce samedi sur l'évolution de l'épidémie de la Fièvre de la Vallée du Rift (FVR) dans la région de Saint-Louis, où l’on observe une augmentation des cas mais une réduction significative du nombre de décès.
 

« Cela veut dire que le dispositif que nous avons mis en place, qui permet de détecter de manière précoce les cas, fonctionne », a déclaré le ministre. Il a également souligné l’amélioration des capacités d’accueil et de prise en charge, ce qui expliquerait, selon lui, la baisse de la létalité.
 

Ibrahima Sy a salué la dynamique locale de sensibilisation, la mobilisation des relais communautaires, ainsi que la mise en place d’un cadre de travail local pour renforcer la lutte contre la maladie.
 

Face à la transmission vectorielle de la FVR, le ministre a exhorté les populations à utiliser les moustiquaires imprégnées. « Le germe pathogène circule avec le vecteur qu’est le moustique. Nous voulons qu’une barrière soit installée », a-t-il expliqué.

Il a aussi recommandé d’éviter le contact avec les animaux et d’engager une dynamique communautaire forte pour freiner la propagation du virus.
 




