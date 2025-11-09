Diabète : Saint-Louis expose une situation épidémiologique préoccupante

L’Association des Diabétiques de Saint-Louis (ADSL) a célébré ce samedi la Journée mondiale du diabète par une série d’activités de dépistage et de sensibilisation dans les départements de Saint-Louis et de Dagana, avec un accent particulier sur les complications liées à la maladie et les inégalités dans la prise en charge.





« À l’instar de la communauté internationale, nous avons organisé des consultations médicales et des dépistages du diabète et du cancer du col de l’utérus, notamment ici à Ngallèle avec l’appui de l’Association des femmes de la Cité SDE », a déclaré Doudou Diop, président de l’ADSL.





Selon lui, la région de Saint-Louis affiche un taux de prévalence du diabète alarmant. « Alors que la moyenne nationale est de 4,2 %, Saint-Louis présentait déjà en 2022 un taux de 15,94 %, selon une étude universitaire dirigée par le professeur Philippe Manianka. En 2010, le taux était déjà de 10,4 %, contre 2,1 % au niveau national à l’époque », a-t-il précisé.





M. Diop a souligné que les complications liées au diabète constituent un problème majeur de santé publique dans la région, plaidant pour l’implantation urgente d’une unité de prise en charge spécialisée à Saint-Louis.



Il a également dénoncé l’exclusion des personnes diabétiques par les mutuelles de santé, qualifiant cette pratique de discriminatoire.



« Aucune mutuelle n’accepte à ce jour de prendre les diabétiques en charge. Nous demandons une réforme urgente », a-t-il martelé.





Mme Soukeyna Diakhaté, représentante de l’Association des femmes de la Cité SDE, s’est réjouie de l'engagement communautaire. « Depuis ce matin, nous voyons une forte affluence. Les gens viennent se faire dépister et s’informer. Nous saluons cette initiative et nous sommes prêts à accompagner toutes les futures actions en ce sens », a-t-elle dit.



Rappelons que l’événement a été soutenu par plusieurs partenaires, dont Handicap International, World Diabetes Foundation, Roche et des laboratoires locaux.





