FVR/Saint-Louis : Deux ONG s’engagent dans la riposte contre l’épidémie

Le gouverneur de la région de Saint-Louis, Al Hassan Sall, a annoncé l’arrivée de deux nouveaux acteurs dans la riposte contre l’épidémie de la Fièvre de la Vallée du Rift qui sévit dans la région. Il s’agit des ONG CorpsAfrica et ActionAid, désormais intégrées aux équipes de terrain aux côtés des services étatiques.



« La région s’enrichit de l’arrivée de ces partenaires non moins importants qui vont contribuer à la mise en œuvre de nos plans d’action », a déclaré le gouverneur lors d’une réunion avec les représentants des deux ONG. Selon lui, leurs interventions porteront sur des volets clés comme la sensibilisation, la communication, mais aussi le saupoudrage en lien avec le service d’hygiène.





De son côté, El Hadj Malick Diop, directeur pays adjoint de CorpsAfrica au Sénégal, a précisé que leur approche est axée sur le développement communautaire.



« En collaboration avec les guides religieux, les relais communautaires et les leaders locaux, nous mènerons des visites à domicile pour informer les populations sur les causes de la maladie et les moyens de prévention », a-t-il expliqué.





Une campagne de sensibilisation conjointe avec ActionAid est également prévue, ciblant les régions de Saint-Louis, Matam et Louga, où l’épidémie gagne du terrain. Celle-ci comprendra à la fois des actions média et hors média.





Concernant le financement et les moyens mobilisés, M. Diop a indiqué qu’une session de travail avec les autorités permettra d’en discuter publiquement dans les prochains jours.



« Ce sont des efforts conjoints entre nos deux organisations pour faire face à un problème majeur de santé publique », a-t-il conclu.





Les autorités espèrent que cette mobilisation renforcée permettra d’atteindre rapidement les objectifs fixés et de déclarer la fin de l’épidémie dans les prochaines semaines.





