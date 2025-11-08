Prise en charge des urgences : Saint-Louis se dote d’un nouveau dispositif mobile

Le gouverneur de la région de Saint-Louis, Al Hassan Sall, a salué mardi un « bond qualitatif majeur » dans la prise en charge des urgences médicales, à l’occasion de la réception d’un nouveau dispositif d’ambulances médicalisées, en présence de la directrice de la santé, Mme Seynabou Ndiaye.





« Ce dispositif va permettre une prise en charge efficiente et efficace de nos patients, surtout des cas d'urgence », a affirmé le gouverneur, ajoutant que ces nouvelles ambulances sont de véritables « hôpitaux mobiles, équipés de matériel et de personnel de santé qualifié », capables d'intervenir directement sur les lieux pour stabiliser les patients avant une éventuelle évacuation vers une structure hospitalière.





Il a indiqué que cette innovation met fin à la perte de temps critique observée dans la gestion des urgences. « Il arrive souvent que le temps perdu à chercher, évacuer ou trier les patients compromette leur prise en charge médicale », a-t-il dit.





M. Sall a tenu à souligner le caractère interdisciplinaire du dispositif, se réjouissant de la « parfaite harmonie » attendue entre le personnel de santé, les sapeurs-pompiers et le personnel du SAMU, dont il a salué « la contribution hautement salutaire ».





Profitant de la tribune, il a exhorté les acteurs du système de santé à « faire bon usage de ces ambulances et du lot de matériel reçu », afin de garantir un service « de qualité, conforme aux normes, et qui donne entière satisfaction aux populations. »





Le gouverneur a enfin tenu à magnifier la coopération avec le Luxembourg, partenaire de longue date du Sénégal dans les secteurs de l’éducation, de la formation, et désormais de la santé. « Lorsque le Luxembourg investit dans notre santé, c’est le signe qu’il croit au devenir de cette nation. Il injecte ainsi des ressources dans notre capital humain, gage d’un Sénégal de paix, de développement et de croissance économique », a conclu M. Sall.





