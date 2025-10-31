À Goxu Mbacc, l’OLAC sème l’espoir rose contre les cancers silencieux

L’Office des Lacs et Cours d’eau (OLAC) a remis hier jeudi un important lot de dons au poste de santé de Goxu Mbacc, dans la commune de Saint-Louis, dans le cadre du mois « Octobre Rose » dédié à la lutte contre les cancers féminins.





Le don est composé de 20 bons de mammographie d’une valeur totale de 600 000 francs CFA, ainsi que de matériel médical et de divers autres équipements destinés à améliorer la prise en charge des femmes souffrant du cancer du col de l’utérus ou du sein.





« Nous remercions le partenaire OLAC, qui n’a ménagé aucun effort pour soutenir le poste de santé de Goxu Mbacc et accompagner les femmes », a déclaré Rokhaya Gueye, représentante du district sanitaire de Saint-Louis, lors de la cérémonie de remise.





Elle a évoqué l’ampleur des cancers féminins dans la région. « Les femmes sont exposées. Le cancer du col et le cancer du sein font des ravages. La prise en charge est coûteuse », a-t-elle indiqué.





De son côté, la directrice générale de l’OLAC, Diarra Sow, a précisé que cette action s’inscrit dans le cadre de la politique de responsabilité sociétale de l’entreprise (Rse). « Nous avons choisi le quartier de Goxu Mbacc, une zone de 28 000 habitants, pour organiser cette journée de dépistage gratuite », a laissé entendre Mme Sow.



Elle a également souligné les difficultés structurelles du poste de santé.



« Le centre a besoin de rénovation, de matériel, et d’un appui financier. Nous allons faire un plaidoyer pour que les autorités viennent en aide à cette structure », a promis la directrice générale.



