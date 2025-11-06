Connectez-vous
Épidémie de FVR : La région de Saint-Louis reste l’épicentre avec plus de 300 cas confirmés

Jeudi 6 Novembre 2025

région de Saint-Louis reste la zone la plus touchée par l’épidémie de Fièvre de la Vallée du Rift (FVR), avec un total de 304 cas confirmés à ce jour. C’est ce que révèle le dernier communiqué du ministère de la Santé et de l’Hygiène publique publié ce jeudi.
 

La situation est particulièrement préoccupante dans le district de Richard-Toll, qui enregistre à lui seul 140 cas. Il est suivi par le district de Saint-Louis avec 76 cas, celui de Podor avec 42 cas, Dagana avec 35 cas et Pété qui totalise 11 cas.

Cette concentration fait de la région de Saint-Louis l’épicentre de l’épidémie, représentant plus de 76 % des cas rapportés à l’échelle nationale.

Depuis le début de l’épidémie, le Sénégal a enregistré un total de 397 cas confirmés de FVR, avec 29 décès et 336 guérisons.

Au 5 novembre 2025, trois nouveaux cas ont été confirmés sur le territoire, sans qu’aucun nouveau décès ne soit signalé.
 



