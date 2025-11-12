Santé mentale : La CEDEAO équipe l’UGB et forme les Bajenu Gox

La Représentante résidente de la CEDEAO au Sénégal, Zelma Nobre Fassinou, a remis ce matin un lot de matériel à l’unité de santé mentale de l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis, en marge d’une cérémonie marquant la poursuite de la célébration de la Journée mondiale de la santé mentale.





« Nous étions là les 9 et 10 octobre pour sensibiliser sur la santé mentale, mais au-delà de cette phase de vulgarisation, il était essentiel pour nous d’apporter un appui concret à l’université », a déclaré Mme Fassinou, soulignant que cette démarche répond aux exigences du président de la Commission de la CEDEAO.





L’événement s’est tenu à l’UFR des Sciences de l'Éducation, de la Formation et du Sport (SEFS), en présence des autorités universitaires et des Bajenu Gox.



Le matériel remis, destiné à renforcer les capacités thérapeutiques de l’unité, s’inscrit dans un projet plus large appuyé par la CEDEAO, incluant la formation des Bajenu Gox ainsi que la production de guides opérationnels pour la prévention et la prise en charge communautaire des troubles mentaux.





« Ce sont des femmes dynamiques, enracinées dans les communautés, qui accompagnent et parfois soignent directement. Leur implication dans cette initiative est à saluer », a poursuivi la diplomate ouest-africaine, félicitant également l’UGB pour avoir mis en place la première unité universitaire de santé mentale de l’espace CEDEAO.





Le vice-recteur de l’UGB, Mamadou Abdoul Diop, a rappelé l’ancienneté de l’engagement de l’université dans ce domaine.



« Dès longtemps, nous avons intégré la santé mentale dans notre stratégie. Le nouveau plan stratégique va en faire une priorité avec des moyens accrus », a-t-il annoncé.



La cérémonie a également été marquée par une prestation des Bajenu Gox autour de la symptomatologie de l’anxiété, la remise des attestations aux participantes formées, et la présentation des nouvelles orientations scientifiques de l’unité pour l’année 2026.



