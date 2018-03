Filière riz local: les acteurs du Sud à la rencontre de leurs homologues du Nord

Les acteurs de la filière du riz local de la Casamance entament depuis ce mardi une tournée de quatre jours dans la région de Saint-Louis. L’objectif de cette visite, selon Madame Mariama Dramé Ndiaye, Chef de l’antenne Sud de l’ANCAR, est de s’inspirer de l’expérience de la Vallée du Fleuve Sénégal et de créer un cadre de coopération entre les acteurs afin de réussir le pari de l’autosuffisance en riz en 2017.



Composée d’une vingtaine de membres dont les représentants de producteurs, de groupements féminins, de services techniques et mêmes d’honorables députés, la délégation a été reçue par M. Seyni NDAO, Directeur Général Adjoint de la SAED où une présentation de la société lui a été faite. Ensuite, un échange fructueux dans la grande salle de réunion a suivi entre Amadou Thiam, le Directeur du Développement et de l’Appui aux Collectivités Locales de la SAED (DDAC) et ses hôtes sur la stratégie mise en œuvre et les perspectives dans la Vallée qui se voit attribuer 60% des objectifs pour la zone irriguée.





Pour l’honorable députée, Ramata Diatta, membre de la délégation, les acquis de cette visite lui permettront de mieux engager la bataille du développement pour installer une paix durable en Casamance et en même temps retrouver le manteau de grenier rizicole du pays dans un avenir proche.



La délégation qui se rendra sur le terrain, visitera toute la chaine de valeur et rencontrera les producteurs avant son retour prévu le

week-end prochain.



MADINE NDAO