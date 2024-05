Foncier de la Nouvelle ville de Thiès : Idy détient 13 ha au niveau de la Zac

Lors de sa visite à Mbour 4, le Président Faye s’était indigné de voir des noms d’hommes politiques dans cette assiette foncière. C’était plutôt à Nouvelle ville de Thiès-Fandène-Notto-Keur Mousseu.



Ici, c’est le ministère de l’Urbanisme et le Directeur des Domaines qui sont chargés du partage. Et, contrairement à Mbour 4, les attributions se mesurent en hectare.



«Il est impensable, pour la justice sociale, pour le droit de tout citoyen à un toit décent, de voir un citoyen Thiessois, qui n’est pas mieux né que les autres, se faire octroyer 13 ha pendant que la Ville n’a que 3 ha. Et que cette personne-là se sente à l’aise à se réveiller et à regarder ses concitoyens thiessois et souvent même à leur demander leurs suffrages pour présider aux destiner de cette ville-là. Croyez-moi, ça ne passera pas», avait déclaré Bassirou Diomaye Faye. Alors, il avait ainsi aiguisé la curiosité. Qui est donc ce politicien de Thiès ?



Bés bi a enquêté et a retrouvé des noms de gros pontes politiques, d’hommes d’affaires, de religieux et autres.



Pour commencer, Diomaye Faye parlait donc de Idrissa Seck qui détient le TFNKM/27 de 13 ha au niveau de la Zac. Puis viennent Pape Diop avec le TFNKM/26 d’une superficie de 10 ha dans la même zone, Abdou Mbow avec son TFNKM/117 d’un hectare et du TFNKM/170 d’une superficie de 01 ha.



