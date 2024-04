Forte canicule au Sénégal : le ministère de la Santé alerte les populations.

Le ministère de la Santé et de l’Action Sociale, en partenariat avec l’Agence Nationale de l’Aviation Civile et de la Météorologie (ANACIM), a dévoilé un bulletin d’alerte précoce pour informer la population des risques associés à cette canicule.



Dans le bulletin numéro 5, plusieurs régions sont identifiées comme des zones à risque, où les conditions météorologiques peuvent entraîner des coups de chaleur.



Les régions du Centre, de l’Est et du Sud du pays, notamment Thiès, Louga, Diourbel, Kaolack, Fatick, Kaffrine, Kédougou, Tamba et Kolda, sont particulièrement concernées.



Les autorités sanitaires mettent en garde contre les effets néfastes de la chaleur sur la santé. La déshydratation, les étourdissements, les crampes, l’épuisement et même la syncope sont parmi les risques encourus par la population exposée à des températures élevées. Il est particulièrement important que les personnes sensibles, telles que les enfants, les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques, prennent des mesures pour se protéger de la chaleur excessive. En restant bien hydratées en buvant beaucoup d’eau, ces individus peuvent réduire les risques de déshydratation et de complications liées à la chaleur.



Il est également recommandé de rester au frais autant que possible et d’éviter les activités extérieures pendant les heures les plus chaudes de la journée. La sensibilisation et la prévention sont essentielles pour minimiser les impacts de la canicule sur la santé publique.