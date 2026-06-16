France-Sénégal : Pape Thiaw promet la "vraie version" des Lions du Sénégal

Le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, Pape Thiaw, a assuré que son effectif est au complet et affichera sa « vraie version » lors du premier match de la Coupe du monde 2026 prévu ce mardi à 19h00 GMT à New York face à la France.





S'exprimant en conférence de presse d'avant-match, le technicien sénégalais a balayé les doutes nés des rencontres de préparation infructueuses contre les États-Unis (défaite 3-2) et l'Arabie saoudite (match nul 0-0).



Thiaw a précisé que ces confrontations amicales visaient exclusivement à harmoniser le niveau physique et de performance de l'ensemble des joueurs, promettant un visage bien plus compétitif contre les Bleus. Sur le plan médical, le sélectionneur a dissipé les dernières inquiétudes en confirmant le retour à la compétition du capitaine Kalidou Koulibaly lors du dernier match ainsi que la pleine disponibilité d'Idrissa Gana Gueye, déclarant l'intégralité de son groupe apte pour cette entrée en lice mondiale.





Tout en reconnaissant la présence de joueurs de classe mondiale dans les rangs français, Pape Thiaw a rappelé la légitimité internationale de sa sélection, fort de son titre de champion d'Afrique, de ses trois qualifications consécutives au Mondial et de ses trois finales disputées lors des quatre dernières Coupes d'Afrique des Nations (CAN).





Affichant un discours ambitieux mais dénué de prétention au sein d'une poule qui compte également l'Irak et la Norvège, il a évoqué le souvenir mythique de la victoire de 2002 contre la France. Bien qu'il n'ait pas disputé cette rencontre historique sur la pelouse à l'époque, le technicien a affirmé que l'héritage de l'ancien sélectionneur Bruno Metsu inspirerait fortement son propre discours d'avant-match pour guider les Lions vers le succès.





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