GONIO : le promoteur dément de " fausses accusations" d'accaparement de terres, preuves à l’appui (vidéo)

De nouvelles révélations sur le présumé accaparement de terres qui soulève l’ire des populations de GONIO et de leurs voisins. Contrairement aux 37.000 hectares évoqués par la protestation des ruraux, il s’agit d’une affectation de 350 hectares et d’une autre de 400 hectares au profit de Birane BOYE (voir vidéo). Un cumul de 750 hectares sur une « zone non encore exploitée, distante des localités », selon promoteur. D’ailleurs, signale son porte-parole, cette municipalité a déjà délibéré 3000 hectare sur ce site, exclusivement dédié au pâturage. M.BOYE renseigne en outre que les arrestations découlent d’une convocation de la DSCOS à l’endroit de personnes qui empiétait sur son bien, suite à un constat d’huissier et d’une plainte de sa part. L’agripreneur soupçonne une volonté malfaisante d’un groupuscule de vouloir saper une collaboration déjà nouée avec les communautés.