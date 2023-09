Gabon : l'épouse du président déchu Ali Bongo inculpée de «blanchiment de capitaux»

L'épouse du président du Gabon Ali Bongo Ondimba, Sylvia Bongo Ondimba Valentin, a été inculpée notamment de «blanchiment de capitaux» et maintenue en résidence surveillée un mois après que son époux a été renversé par des militaires, a annoncé vendredi 29 septembre le procureur de la République de Libreville.



Noureddin Bongo Valentin, le fils du couple, est déjà inculpé et incarcéré notamment pour «corruption» et «détournements de fonds publics», avec plusieurs ex-jeunes membres du cabinet présidentiel et deux ex-ministres.



À la suite de ces inculpations, «Madame Sylvia Bongo Ondimba Valentin a comparu le jeudi 28 septembre devant le juge d'instruction qui l'a inculpée de blanchiment de capitaux, recel, faux et usage de faux (...) avant qu'une assignation à résidence ne soit ordonnée», a déclaré le procureur André Patrick Roponat dans une brève allocution sur les chaînes de télévision publiques.



Le Figaro avec AFP