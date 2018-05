«Garçons retrouvés le sexe coupé» : un deuxième suspect arrêté

La police a mis la main sur le deuxième suspect de l’affaire des deux enfants retrouvés le sexe coupé. M. C., âgé de 17 ans, a été arrêté avant-hier à Thiaroye Kao Sam sur dénonciation d’I. K., le premier suspect arrêté.

Mais contrairement à I. K., qui a reconnu les faits en avançant cependant qu'il jouait à circoncire les victimes, M. C. a tout nié devant les enquêteurs. Il jure qu’il était absent des lieux le jour du drame et qu'I. K. cherche à le mouiller pour ne pas tomber seul.

Les deux suspects seront présentés au procureur, ce mercredi. Ils sont poursuivis pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une mutilation ou amputation de parties génitales.



SENEWEB