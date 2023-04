Garde-à-vue notifié à Babacar Touré. De lourdes charges retenues contre le journaliste

Au terme de son audition ce mercredi, le journaliste Babacar Touré, directeur de publication de Kewoulo, vient d’être placé en garde à vue, selon son avocat Me Khoureichi BA. Il est poursuivi pour diffamation, faux et l’usage de faux, diffusion de fausses nouvelles, injure publique, outrage à agent, dénonciation calomnieuse et l’usurpation. L’usurpation a été le principal motif de son placement en garde à vue car Babacar Touré ne détiendrait pas la carte nationale de presse.