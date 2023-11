Gaza : Trois Français parmi les otages libérés par le Hamas

Majed Al-Ansani, porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar, annonce sur X (ex-Twitter) que parmi les 11 otages libérés par le Hamas ce lundi, il y a « trois citoyens français, deux citoyens allemands et six citoyens argentins ».



Onze otages israéliens enlevés le 7 octobre lors de l'attaque du Hamas étaient en route lundi soir vers Israël, a indiqué l'armée israélienne dans un communiqué, citant des informations du Comité international de la Croix-Rouge (CICR).



« Onze otages sont actuellement en route vers le territoire israélien », a-t-elle indiqué. C'est le quatrième groupe d'otages libéré depuis vendredi, dans le cadre d'un accord qui devait s'arrêter mardi matin mais va être prolongé deux jours, selon le Hamas et le Qatar.