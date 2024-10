Gendarmerie de la Foire : 2 policiers et 1 Asp arrêtés pour une affaire de drogue

Des éléments du commissariat d’arrondissement de Grand-Dakar sont actuellement en garde à vue à la Brigade de la Foire. Il s’agit de deux (2) policiers et d’un (1) agent de sécurité de proximité (Asp).



Selon les informations de Seneweb, l’histoire est liée à une affaire de drogue de type Haschich.



Les limiers ont arrêté, hier samedi, deux (2) trafiquants de drogue dans leur secteur. Et, pour filer les membres du réseau, ils se sont rendus avec les mis en cause à Ouest foire.



Arrivés à hauteur de la station Shell, les policiers ont décidé de remplir le réservoir. Et, l'un des dealers en a profité pour prendre la fuite.



Informés de ce fait qui venait de se dérouler dans leur secteur, les gendarmes de la Foire se sont dépêchés sur les lieux. C’est ainsi que l’autre dealer a accusé les policiers des faits de chantage,



C’est ainsi qu’ils ont été tous conduit à la brigade, selon une source. Une enquête est ouverte.