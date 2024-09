Gendarmerie nationale : le général Faye à la rencontre des unités basées à Thiès, Louga et Saint-Louis

Le général de division Martin Faye, haut-commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, s’est rendu, successivement, à Thiès, Kébémer, Louga et Saint-Louis mercredi et jeudi derniers, dans le cadre de ses visites de prise de contact, indique un communiqué reçu à l’APS.



‘’Ces rencontres particulièrement enrichissantes ont été l’occasion pour le Général Martin FAYE d’apporter aux personnels son soutien et ses encouragements’’, souligne la division communication de la Gendarmerie nationale.



Dans son communiqué, elle indique qu’‘’il leur a renouvelé sa confiance et leur a témoigné sa volonté d’instaurer un dialogue ouvert et constructif au sein de l’Institution pour l’atteinte des objectifs fixés par les autorités étatiques’’.



Elle informe qu’il a ’’donné des orientations opérationnelles pour mieux lutter contre la criminalité, les divers trafics, l’émigration irrégulière et surtout, l’insécurité routière’’.



’’Il a terminé ses entretiens en insistant sur l’amélioration de l’accueil dans les unités de gendarmerie et la concrétisation du concept de police de proximité pour mieux renforcer la confiance des populations’’, poursuit le communiqué. Il indique par ailleurs que ‘’les visites vont se poursuivre dans les autres légions de gendarmerie.’’



Ce déplacement à Thiès, Kébémer, Louga et Saint-Louis intervient après celui qu’il a effectué dans la région de Dakar.



APS