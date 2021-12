Gestion recettes des hydrocarbures : Macky Sall veut fixer les règles

La loi sur la répartition des recettes tirées des hydrocarbures prévoit la création d'un fonds intergénérationnel et d'un fonds de stabilisation avec un maximum de 90% destiné au budget annuel et un minimum de 10% destiné au fonds intergénérationnel.





"Ce n'est pas parce qu'on va commencer à avoir du gaz que chacun va demander le doublement de son salaire et que les syndicats vont déposer leurs préavis de grève. Ne cédons pas aux tentatives d'un monde de virtualité et de paradoxe où ceux qui e savent rien, parlent de tout et ceux qui savent se taisent ou rasent les murs", a dit le Chef de l'Etat.





"En tant que pays qui polluent le moins et subissent plus les effets du changement climatique, nous ne pouvons pas nous priver de l'exploitation de nos ressources gazières. Il serait paradoxal de produire du pétrole et de l'envoyer dans d'autres raffineries, parce que la capacité de traiter le produit brut chez nous au moins pour la consommation locale, n'existe pas", a fait savoir Macky Sall.