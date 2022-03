Ghana: face à la crise, une réduction de 30% des salaires du gouvernement

Le gouvernement du Ghana a annoncé jeudi diminuer de 30% les salaires des ministres et du président, entre autres mesures destinées à réduire le déficit de ce pays ouest-africain, dans un contexte de crise économique mondiale.



«Les pays développés ou en développement s'affairent à prendre des décisions pour remettre leur économie sur la bonne voie, après l'impact dévastateur du Covid-19 (...) et de la guerre actuelle Russie-Ukraine», a déclaré le ministre des Finances Ken Ofori-Atta lors d'une conférence de presse à Accra.



Outre la diminution des salaires des ministres et du président, il a également annoncé la fin des voyages à l'étranger pour les membres du gouvernement et de l'achat de véhicules importés jusqu'à la fin de l'année. Le gouvernement espère ainsi économiser autour de 360.000 euros.



Le ministre a également annoncé une diminution des prix du carburant de 1,6% face à la récente flambée des prix du pétrole provoquée par l'invasion russe en Ukraine.



Ces derniers mois, le pays ouest-africain, producteur de cacao et d'or, tente de faire face au poids croissant de sa dette publique (près de 80% de son PIB), en imposant de nouveaux impôts. Mais il s'est heurté à la résistance des Ghanéens, qui manifestent contre ces impôts et pour dénoncer leurs difficultés économiques, notamment le coût de la vie toujours plus cher.



Par Le Figaro avec AFP