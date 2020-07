Gouvernement d’union nationale : Idrissa Seck non-partant

Le parti Rewmi d’Idrissa Seck ne fera pas partie des membres de l’éventuel gouvernement d’union nationale que le président Macky Sall serait en train de peaufiner. C’est du moins ce qu’a fait savoir le directeur de l’école du parti «orange», Yankhoba Seydi.



«Les valeurs qu’Idrissa Seck incarne ne riment même pas avec ce que les gens disent de lui. Le parti Rewmi n’a pas besoin de faire partie d’un gouvernement d’union nationale», a-t-il déclaré sur les ondes de la Rfm.



Il ajoute : «Nous sommes un parti politique et nous comptons participer aux prochaines élections. Nous savons qu’il y a des camarades de Rewmi qui manœuvrent pour le rapprochement entre Macky et Idy, mais cela n’aboutira pas.»

Pour Yankhoba Seydi, le président du Conseil départemental de Thiès «n’a parlé avec personne et ne compte aller nulle part».