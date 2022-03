Guerre Ukraine - Russie : les Etats-Unis critiquent la neutralité des pays africains

L'ambassadeur américain aux Nations Unies a déclaré que les États africains ne pouvaient pas rester neutres sur la guerre en Ukraine.



S'adressant à la BBC, Linda Thomas-Greenfield a noté que lors du vote de l'Assemblée générale il y a deux semaines pour déplorer l'invasion russe de l'Ukraine, 17 pays africains - la moitié du total mondial - se sont abstenus et huit autres n'ont pas voté du tout.



L'ambassadeur a déclaré qu'il ne pouvait y avoir de terrain neutre et que cette crise n'était pas simplement une compétition de guerre froide entre l'Occident et la Russie.



Mme Thomas-Greenfield a déclaré que les États-Unis aidaient à trouver des sources alternatives de produits de base que les pays importent de Russie.



Le diplomate a également déclaré que les États-Unis soutiendraient l'offre de l'Afrique du Sud de servir de médiateur entre la Russie et l'Ukraine.



Le président sud-africain rend l'OTAN responsable de la guerre en Ukraine



Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a rendu l'Otan responsable de l'invasion russe en Ukraine et a réitéré ses critiques à l'égard du rôle du Conseil de sécurité de l'ONU dans le conflit.



"La guerre aurait pu être évitée si l'Otan [Organisation du traité de l'Atlantique Nord] avait tenu compte des avertissements lancés par ses propres dirigeants et responsables au fil des ans, selon lesquels son expansion vers l'est entraînerait une plus grande, et non une moindre, instabilité dans la région", a déclaré M. Ramaphosa en répondant à des questions au parlement hier.



"Les pays les plus puissants ont tendance à utiliser leur position de membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies pour servir leurs intérêts nationaux plutôt que les intérêts de la paix et de la stabilité mondiales. Le Conseil de sécurité doit être remanié afin qu'il y ait une représentation équitable et un mécanisme plus inclusif pour résoudre les différends internationaux."



Ramaphosa a déclaré le 11 mars que l'Afrique du Sud avait été approchée pour jouer un rôle de médiation dans la guerre Russie-Ukraine.



Il n'a pas précisé qui avait approché l'Afrique du Sud, mais a indiqué qu'il avait parlé avec le président russe Vladimir Poutine le 10 mars et lui avait dit que le conflit devait être résolu par la médiation et les négociations.



Le 2 mars, l'Afrique du Sud s'est abstenue de voter sur une résolution de l'ONU qui condamnait l'invasion russe en Ukraine.



M. Ramaphosa a déclaré que le pays s'était abstenu parce que "la résolution ne mettait pas en avant l'appel à un engagement significatif".



Quelle est la posture africaine dans le conflit ukrainien ?



Le président sénégalais Macky Sall s'est entretenu avec le président russe Vladmir Poutine le mercredi 9 mars. Lors de cet échange, il dit avoir prôné "un cessez-le feu durable en Ukraine."



Les Etats africains n'ont pas adopté une position commune quant à l'invasion russe.



Si 28 pays africains ont voté en faveur de la résolution condamnant l'invasion russe, 17 pays africains se sont abstenus lors du vote à l'Assemblée générale de l'ONU.



Il s'agit de l'Afrique du Sud, de l'Algérie, de l'Ouganda, du Burundi, du Sénégal, du Sud-Soudan, du Mali et du Mozambique.



Les autres pays étaient le Soudan, la Namibie, l'Angola, le Zimbabwe, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine, Madagascar, la Tanzanie et le Congo. L'Érythrée est le seul pays africain à avoir voté contre la résolution.



8 pays africains n'ont pas voté, dont le Maroc.



Dans un thread Twitter mercredi, le ministère marocain des Affaires étrangères a déclaré :



"La non-participation du Maroc ne saurait faire l'objet d'aucune interprétation par rapport à sa position de principe concernant la situation entre la Fédération de Russie et l'Ukraine."



BBC