Guerre en Ukraine : Emmanuel Macron alerte sur la "crise alimentaire sans précédent" qui se profile

Emmanuel Macron s'inquiète des conséquences de la guerre en Ukraine sur la sécurité alimentaire mondiale et demande à la Russie de faire un pas pour éviter une famine.



Une crise peut en cacher une autre. Ce jeudi, Emmanuel Macron s'est exprimé depuis Bruxelles après un sommet du G7 centré sur la guerre en Ukraine. Il a notamment estimé que le monde est "en train d'entrer dans une crise alimentaire sans précédent".



"D'autres pays sont, eux, très dépendant pour nourrir leur population de ce qui est aujourd'hui produit en Russie et en Ukraine. La guerre en Ukraine et les choix qui ont été fait par la Russie, gravissimes et irresponsables, font que des pays comme l'Égypte (...) ont des difficultés à s'approvisionner en blé et plus largement en céréales", a expliqué le chef de l'État.



Emmanuel Macron a ajouté que la guerre rend "impossible pour le moment de semer comme il se devrait". Une situation qui pourrait donc aggraver la situation alimentaire dans les "12 à 18 mois" selon le président français. "Cette situation va créer une crise alimentaire, des situations humanitaires gravissimes dans plusieurs pays et à coup sûr des conséquences politiques massives", a-t-il regretté.



3 mesures pour éviter la famine



Alors qu'il fait peser la totalité de cette responsabilité sur la Russie de Vladimir Poutine, le chef de l'État a appelé Moscou à respecter plusieurs engagements pour éviter une "famine" qui serait, sans cela, "à coup sûr inéluctable".



Emmanuel Macron demande ainsi un "cessez-le-feu rapide, (...) la levée des restrictions à l'exportation sur les denrées alimentaires (...) et la possibilité laissée de semer". Reste à savoir si cette perspective pourrait ramener la Russie à la table.



BFMTV